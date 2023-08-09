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Пионерлагерь Пыльная Радуга

Пионерлагерь Пыльная Радуга

14 октября в Concert Hall выступит группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Пионерлагерь едет с туром в поддержку нового альбома. Он о том, что мы видим и переживаем сейчас и о чём считаем должным говорить, петь и греметь. О том, что рок-музыка вновь имеет возможность вернуться к своей роли — говорить правду, ходя по тонкому льду. Стоять против тех, кто точно больше и сильнее. Танцевать каждый раз, как в последний. Айда с нами, все, кто ещё остался здесь в живых.

Стоимость: от 1200 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
14 октября 2023, суббота
19:00
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