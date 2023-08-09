14 октября в Concert Hall выступит группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга».



Пионерлагерь едет с туром в поддержку нового альбома. Он о том, что мы видим и переживаем сейчас и о чём считаем должным говорить, петь и греметь. О том, что рок-музыка вновь имеет возможность вернуться к своей роли — говорить правду, ходя по тонкому льду. Стоять против тех, кто точно больше и сильнее. Танцевать каждый раз, как в последний. Айда с нами, все, кто ещё остался здесь в живых.



Стоимость: от 1200 руб.