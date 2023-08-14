PHARAOH
11 и 12 ноября в Concert Hall выступит PHARAOH. Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа.
Весной 2023 прогремели мощные шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура.
Стоимость: от 1800 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
11 ноября 2023, суббота
19:00
12 ноября 2023, воскресенье
19:00
11 мая - 15 ноября
2 - 15 ноября
10 октября - 15 ноября
22 июня - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
4 октября - 15 ноября