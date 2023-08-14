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PHARAOH

PHARAOH

11 и 12 ноября в Concert Hall выступит PHARAOH. Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа.

Весной 2023 прогремели мощные шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура.

Стоимость: от 1800 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
11 ноября 2023, суббота
19:00
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12 ноября 2023, воскресенье
19:00
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