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Saluki

2 ноября в Concert Hall с презентацией нового альбома WILD EA$T выступит Saluki.

Saluki — амбициозный артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса, бесконечных поисков себя и попыток разобраться в происходящем, усиленная вниманием к деталям. Начав творческую карьеру в роли битмейкера, Арсений успел выпустить несколько альбомов, поработать с большим количеством ярких артистов и выработать собственный стиль, который привел его к сольному творчеству.

Сегодня за плечами у Saluki несколько мини-альбомов, полноформатный дебютный «Властелин Калек» — пожалуй, лучший релиз 2019, показавший всю неординарность и отточенный флоу артиста — и совместный со 104 альбом «Стыд или слава», надолго зависший на первых строчках музыкальных чартов.

Второй полноформатный альбом под названием «WILD EA$T» слушатели Арсения ждали три с половиной года. И дождались — релиз из 25 треков при участии звездных гостей (от ATL, Markul, Feduk и OG Buda до Басты и Найка Борзова) состоялся 21 апреля. 


Стоимость: от 1200 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
2 ноября 2023, четверг
20:00
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