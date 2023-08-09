17 октября в Backstage выступит ATL. Исполнитель отправляется в большой осенний тур по России при традиционной поддержке команды ACIDHOUZE — Ичи, Ripbeat и барабанщика группы [Amatory] Даниила Светлова. В программе треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир», «Радио Апокалипсис» и др.



