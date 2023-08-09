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ATL

ATL

17 октября в Backstage выступит ATL. Исполнитель отправляется в большой осенний тур по России при традиционной поддержке команды ACIDHOUZE — Ичи, Ripbeat и барабанщика группы [Amatory] Даниила Светлова. В программе треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир», «Радио Апокалипсис» и др. 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
17 октября 2023, вторник
19:00
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