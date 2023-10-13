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На телешоу «Король десертов» тулячка сделала пряник в виде Николая Баскова
Кадр из видео.

На телешоу «Король десертов» тулячка сделала пряник в виде Николая Баскова

Получилось очень похоже!

32-летняя Екатерина Нибуткина из Белева приняла участие в новом выпуске телешоу «Король десертов». В проекте участники сражаются за кубок звездного кондитера Рената Агзамова и денежный приз — миллион рублей.

Пряничным делом Катя занимается три года. 

— Пряники — это моя любовь навечно, — призналась кондитер. — Могу днями и ночами заниматься ими. Не спать, фантазировать. Я пришла на шоу, чтобы побороть свой самый большой страх — публичность. Я всегда боялась оказаться в центре внимания, но сейчас себя переборола.

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Чтобы пройти в полуфинал выпуска, участники должны были выпечь портретные пряники. Объектом Екатерины стал певец Николай Басков. 

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Экспертам не понравилось, что кондитер сделала волосы Баскова из мастики. Они заявили, что для пряников это не совсем подходит.

— Как по мне — небольшой перебор по сахару и чуть-чуть не хватает соли, — сказал Ренат Азгамов, когда попробовал пряник белевской мастерицы. — Ощущение, как будто очень пресная композиция. А так работа достаточно неплохая.

По результатам дегустации Екатерина Нибуткина прошла во второй этап шоу. Следующее задание — выпечь пряники, которые не боятся воды, и построить из них корабль. А вот и пример от звездного кондитера Николая Гагарина:

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Приготовленные участниками корабли должны были проплыть по молочной реке, которую подготовили в студии, и не утонуть.

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— Я решила сделать что-то оригинальное — например, корабль викингов, — сказала Екатерина.

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Корабль Кати не утонул, но, к сожалению, нашу землячку в финал не взяли.

Полный выпуск можно посмотреть на сайте телеканала «Пятница!».

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