На телешоу «Король десертов» тулячка сделала пряник в виде Николая Баскова

Кадр из видео.

32-летняя Екатерина Нибуткина из Белева приняла участие в новом выпуске телешоу «Король десертов». В проекте участники сражаются за кубок звездного кондитера Рената Агзамова и денежный приз — миллион рублей.

Пряничным делом Катя занимается три года.

— Пряники — это моя любовь навечно, — призналась кондитер. — Могу днями и ночами заниматься ими. Не спать, фантазировать. Я пришла на шоу, чтобы побороть свой самый большой страх — публичность. Я всегда боялась оказаться в центре внимания, но сейчас себя переборола.

Чтобы пройти в полуфинал выпуска, участники должны были выпечь портретные пряники. Объектом Екатерины стал певец Николай Басков.

Экспертам не понравилось, что кондитер сделала волосы Баскова из мастики. Они заявили, что для пряников это не совсем подходит.

— Как по мне — небольшой перебор по сахару и чуть-чуть не хватает соли, — сказал Ренат Азгамов, когда попробовал пряник белевской мастерицы. — Ощущение, как будто очень пресная композиция. А так работа достаточно неплохая.

По результатам дегустации Екатерина Нибуткина прошла во второй этап шоу. Следующее задание — выпечь пряники, которые не боятся воды, и построить из них корабль. А вот и пример от звездного кондитера Николая Гагарина:

Приготовленные участниками корабли должны были проплыть по молочной реке, которую подготовили в студии, и не утонуть.

— Я решила сделать что-то оригинальное — например, корабль викингов, — сказала Екатерина.

Корабль Кати не утонул, но, к сожалению, нашу землячку в финал не взяли.

Полный выпуск можно посмотреть на сайте телеканала «Пятница!».