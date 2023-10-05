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Дора

Дора

25 ноября в Concert Hall выступит Дора — одна из главных молодых поп-артистов и инфлюенсеров в России, создательница авторского жанра кьют-рок: громкая, но мелодичная музыка с текстами о любви, дружбе и внутренних переживаниях.

Последний альбом Доры «MISS», выпущенный в 2022 году, собрал более 8 миллионов прослушиваний в VK Музыка и занял первую строчку в топ-чарте Apple Music среди русскоязычных альбомов.

По версии стримингового сервиса Spotify в 2021 году Дора обошла таких звезд мировой сцены как Billie Eilish по количеству прослушиваний в России.

В 2022 году Дора стала лицом специального глобального проекта Spotify Equal, и её фотографии были размещены на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В социальных сетях Доры более 5 миллион подписчиков, а её главные хиты собирают десятки миллионов прослушиваний на стриминговых площадках.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
25 ноября 2023, суббота
19:00
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Касса
Елки-10
2 декабря, суббота 00:00
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