25 ноября в Concert Hall выступит Дора — одна из главных молодых поп-артистов и инфлюенсеров в России, создательница авторского жанра кьют-рок: громкая, но мелодичная музыка с текстами о любви, дружбе и внутренних переживаниях.

Последний альбом Доры «MISS», выпущенный в 2022 году, собрал более 8 миллионов прослушиваний в VK Музыка и занял первую строчку в топ-чарте Apple Music среди русскоязычных альбомов.

По версии стримингового сервиса Spotify в 2021 году Дора обошла таких звезд мировой сцены как Billie Eilish по количеству прослушиваний в России.

В 2022 году Дора стала лицом специального глобального проекта Spotify Equal, и её фотографии были размещены на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В социальных сетях Доры более 5 миллион подписчиков, а её главные хиты собирают десятки миллионов прослушиваний на стриминговых площадках.