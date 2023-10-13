Тулячка жалуется на холодные батареи и плесень в доме по ул. Макса Смирнова

Фото читательницы.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома по ул. Макса Смирнова, 115а.

– У нас нет отопления в квартире. Уже нет сил терпеть! Звоним в нашу УК «Арсенал» – там попросту не берут трубку. Обращались на горячую линию администрации. Там отсылают на УК. А что управляющая компания, если они трубки не берут? Вообще мы за отопление боремся каждый год, – рассказала Елена.

По словам женщины, весь дом жалуется на качество недавно проделанного капремонта. Кроме того, на стенах снова выполз черный грибок.

– Это явление постоянное и усиливается за счет высокой влажности, – отметила тулячка.

К слову, редакция пыталась связаться с управляющей компанией «Арсенал». Трубку там, действительно, не взяли.

А как обстоят дела с батареями в ваших домах? Всем ли включили отопление?