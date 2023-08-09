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Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский

28 ноября в Городском концертном зале состоится юбилейный концерт любимого исполнителя шансона – Михаила Шуфутинского – 75. У настоящих ценителей этого музыкального жанра будет уникальная возможность лично поздравить артиста с праздником.

Михаил Шуфутинский – российский эстрадный певец, композитор и пианист, лучший шансонье – многократный лауреат премии «Шансон года». Михаил Захарович сумел соединить в своих произведениях черты городского романса и бардовской песни, оставив в музыке самое главное – искренность!

За время творческой карьеры Михаил Захарович написал, исполнил и спродюсировал немало знаменитых хитов. Народными стали такие песни, как «Две свечи», «3 сентября», «Пальма-де-Майорка», «Ночной гость», «Левый берег Дона», «Заходите к нам на огонек», «Утиная охота» и другие.
Композиция «3 сентября» настолько популярна, что с распространением Интернета и соцсетей 3 сентября стало неофициальным днем Шуфутинского, когда проводятся флешмобы, а группы в соцсетях массово выкладывают мемы и цитаты из этой песни. Шуфутинский снял десятки музыкальных клипов на свои песни, о чем говорится на официальном канале артиста YouTube.

Каждый концерт Михаила Шуфутинского — всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и, непременно, танцевать не только телом, но и душой! Оркестр, балет, сам Артист и атмосфера концерта заставят вас забыть о серых буднях и подарят вам путешествия в удивительный мир легендарного человека. Мир, наполненный настоящими эмоциями. Мир, в котором есть все, любовь и разочарование, встречи и расставания. Мир, в котором изображена целая эпоха. Праздничный вечер никого не оставит равнодушным!

Стоимость: от 1900 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
28 ноября 2023, вторник
19:00
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