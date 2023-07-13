STIGMATA
11 ноября в Backstage выступит группа STIGMATA. Тучи сгущаются, становится холоднее, но мы не дадим вам замерзнуть! STIGMATA приезжает с огненным шоу, которое разожжет ваши сердца! Вспомним жаркую юность вместе с легендарными хитами и заглянем в холодное будущее вместе с новыми триллерами и боевиками.
Мы по друг другу успели сильно соскучиться, но мы не теряли времени зря! Мы живы, и мы уже здесь. Готовьтесь к самому горячему туру осени!
Стоимость: от 1500 руб.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 ноября 2023, суббота
19:00
11 мая - 15 ноября
2 - 15 ноября
10 октября - 15 ноября
22 июня - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
4 октября - 15 ноября