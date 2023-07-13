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STIGMATA

STIGMATA

11 ноября в Backstage выступит группа STIGMATA. Тучи сгущаются, становится холоднее, но мы не дадим вам замерзнуть! STIGMATA приезжает с огненным шоу, которое разожжет ваши сердца! Вспомним жаркую юность вместе с легендарными хитами и заглянем в холодное будущее вместе с новыми триллерами и боевиками.

Мы по друг другу успели сильно соскучиться, но мы не теряли времени зря! Мы живы, и мы уже здесь. Готовьтесь к самому горячему туру осени!

Стоимость: от 1500 руб.

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 ноября 2023, суббота
19:00
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