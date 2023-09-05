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Егор Крид

Егор Крид

30 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит главный сердцеед страны Егор Крид. Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер.

Как в себе сочетает все эти качества один человек — остается большой загадкой, но у каждого из вас есть возможность найти ответ! Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида.

Стоимость: от 1500 руб.

Где и когда?
Тула Арена
30 октября 2023, понедельник
19:00
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