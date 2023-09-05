30 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит главный сердцеед страны Егор Крид. Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер.



Как в себе сочетает все эти качества один человек — остается большой загадкой, но у каждого из вас есть возможность найти ответ! Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида.



Стоимость: от 1500 руб.