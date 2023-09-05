Егор Крид
30 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит главный сердцеед страны Егор Крид. Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер.
Как в себе сочетает все эти качества один человек — остается большой загадкой, но у каждого из вас есть возможность найти ответ! Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида.
Стоимость: от 1500 руб.
Где и когда?
30 октября 2023, понедельник
19:00
26 октября - 1 ноября
26 сентября - 1 ноября
19 августа - 1 ноября
2 - 8 ноября
11 мая - 1 ноября
10 октября - 1 ноября