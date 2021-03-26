Бойня в Алексине: стрелявшему отменили оправдательный приговор присяжных

На сайте Тульского областного суда размещена информация об отмене оправдательного приговора алексинцу Станиславу Волошину. Дело будут рассматривать второй раз.

Напомним, вечером 28 декабря в Алексинском городском суде присяжные заседатели вынесли свой вердикт по громкому уголовному делу в отношении 29-летнего Станислава Волошина. Мужчине вменяли убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц в ноябре 2019 года. Он был задержан после перестрелки, когда вступился за младшего брата и попал на разборки.

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«Меня сегодня освободили. Присяжные полностью меня оправдали. А я уж думал, что справедливости нет… Как в кривом зеркале: было так, а все перевернули по-другому…» — поделился Станислав с Myslo через несколько часов после того, как его оправдали присяжные.