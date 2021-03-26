Бойня в Алексине: стрелявшему отменили оправдательный приговор присяжных
Станислава Волошина будут судить второй раз.
На сайте Тульского областного суда размещена информация об отмене оправдательного приговора алексинцу Станиславу Волошину. Дело будут рассматривать второй раз.
Напомним, вечером 28 декабря в Алексинском городском суде присяжные заседатели вынесли свой вердикт по громкому уголовному делу в отношении 29-летнего Станислава Волошина. Мужчине вменяли убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц в ноябре 2019 года. Он был задержан после перестрелки, когда вступился за младшего брата и попал на разборки.
Подробно о «бойне в Алексине» читайте по ссылке.
«Меня сегодня освободили. Присяжные полностью меня оправдали. А я уж думал, что справедливости нет… Как в кривом зеркале: было так, а все перевернули по-другому…» — поделился Станислав с Myslo через несколько часов после того, как его оправдали присяжные.
Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Станислава Волошина состоялось 27 октября 2020 года. Пока шло судебное разбирательство, в Алексине был дерзко убит единственный свидетель со стороны подсудимого — родной брат Станислава Волошина Роман. 24-летнего парня расстреляли у его дома 19 ноября.
Убийцу задержали почти через месяц. В региональном Следственном комитете сообщили, что это 22-летний туляк, а мотивом убийства стала ссора.
В правоохранительных органах отрицают, что оба дела как-то связаны. Так ли это, покажет время.
«В ходе расследования уголовного дела следствием отрабатывалась версия о совершении убийства фигурантами уголовного дела, возбужденного по имевшим место в ноябре 2019 года событиям. На текущей стадии расследования указанная версия не нашла своего подтверждения», — прокомментировали в СУ СК РФ по Тульской области вскоре после задержания подозреваемого.
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