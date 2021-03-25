В Липках благоустраивают городской пруд

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липках Киреевского района реализуется проект благоустройства «Липки-рестарт». В городском парке проходят демонтажные работы. В них принимают участие и местные жители: они убирают валежник, мусор.

Ведется расчистка пруда и демонтаж фонтана. У водоема появится набережная с мостиком, скамейками и современным освещением. На месте фонтана установят световую инсталляцию.

В хода со стороны ул. Больничной появится новая арка – точная копия той, что была установлена возле парка 70 лет назад. Благодаря современным технологиям и износостойким материалам арка станет безопаснее и долговечнее.

Расчищена зона под детское пространство. Для юных горожан предусмотрены три площадки. Городскую площадь поделят на зону аттракционов и массовых гуляний, установят освещение и новую сцену.

С 26 апреля жители Киреевского района могут принять участие в голосовании на сайте и выбрать облик новых пространств, которые будут благоустроены в 2022 году.