Бойня в Алексине: рассмотрение дела приостановлено с формулировкой «подсудимый скрылся»

В Центральном районном суде приостановлено судебное производство по громкому делу в отношении алексинца Станислава Волошина. В соответствующей графе на сайте суда в качестве причины указано «подсудимый скрылся».

Волошин пропал в ночь на 4 августа при странных обстоятельствах. По информации нашего источника, на берегу одного из местных водоемов были обнаружены автомобиль и одежда пропавшего. Там же найден специальный браслет для отслеживания местоположения обвиняемых, подсудимых и осужденных, в отношении которых действуют меры по ограничению перемещений. Ремешок браслета был разрезан либо перекушен.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Отметим, что часто в подобных случаях это делается для того, чтобы на законных основаниях проводить следственные действия, которые невозможны в рамках доследственной проверки. На момент публикации новости Волошина не нашли ни живым, ни мертвым.

Напомним, мужчина обвиняется по громкому уголовному делу — в середине октября 2019 года он вступился за брата и на территории заброшенной автозаправки застрелил из карабина мужчину и серьезно ранил еще одного. Когда дело рассматривалось в первый раз, брата Волошина застрелили на парковке рядом с домом.

В декабре 2020 присяжные вынесли Станиславу оправдательный вердикт, с котором не согласились прокуратура и потерпевшие. После апелляции приговор отменили и направили на новое рассмотрение в Тулу.