Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли

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Жителя Алексина за убийство и покушение оправдали присяжные, но приговор отменили. Он снова ждал суда под домашним арестом, а затем исчез.

О ходе расследования на пресс-конференции для журналистов рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.

Напомним, житель Алексина Станислав Волошин обвиняется по громкому уголовному делу: в середине октября 2019 года он вступился за брата и на территории заброшенной автозаправки застрелил из карабина мужчину, и серьезно ранил еще одного. Когда дело рассматривалось в первый раз, брата Волошина застрелили на парковке рядом с домом.

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В декабре 2020 года присяжные вынесли Станиславу оправдательный вердикт, с которым не согласились прокуратура и потерпевшие. После апелляции приговор отменили и направили на новое рассмотрение в Тулу.

Но в ночь на 4 августа Волошин пропал при странных обстоятельствах. По информации нашего источника, на берегу одного из местных водоемов были обнаружены автомобиль и одежда пропавшего. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Часто в подобных случаях это делается для того, чтобы на законных основаниях проводить следственные действия, которые невозможны в рамках доследственной проверки.

По словам Владимира Усова, установить местонахождение Волошина до сих пор не удалось. Масштабные мероприятия по поиску проводили следователи, волонтеры и другие силовые ведомства. Расследование продолжается.