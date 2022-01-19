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Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли
Фото из архива Myslo.

Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли

Жителя Алексина за убийство и покушение оправдали присяжные, но приговор отменили. Он снова ждал суда под домашним арестом, а затем исчез.

О ходе расследования на пресс-конференции для журналистов рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.

Напомним, житель Алексина Станислав Волошин обвиняется по громкому уголовному делу: в середине октября 2019 года он вступился за брата и на территории заброшенной автозаправки застрелил из карабина мужчину, и серьезно ранил еще одного. Когда дело рассматривалось в первый раз, брата Волошина застрелили на парковке рядом с домом.

Все подробности в нашем сюжете.

В декабре 2020 года присяжные вынесли Станиславу оправдательный вердикт, с которым не согласились прокуратура и потерпевшие. После апелляции приговор отменили и направили на новое рассмотрение в Тулу.
 
Но в ночь на 4 августа Волошин пропал при странных обстоятельствах. По информации нашего источника, на берегу одного из местных водоемов были обнаружены автомобиль и одежда пропавшего. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Часто в подобных случаях это делается для того, чтобы на законных основаниях проводить следственные действия, которые невозможны в рамках доследственной проверки.
 
По словам Владимира Усова, установить местонахождение Волошина до сих пор не удалось. Масштабные мероприятия по поиску проводили следователи, волонтеры и другие силовые ведомства. Расследование продолжается.
Сюжет: Бойня в Алексине
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