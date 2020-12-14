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Задержан туляк, расстрелявший 24-летнего парня в Алексине
фото: СУ СКР по Тульской области

Задержан туляк, расстрелявший 24-летнего парня в Алексине

22-летний парень говорит, что убил потерпевшего из-за личной неприязни.

19 ноября в Алексине обнаружили труп 24-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Застреленный молодой человек - младший брат Станислава Волошина, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство годичной давности в Алексине. Напомним, сейчас то уголовное дело находится в суде. На скамье подсудимых Станислав Волошин, а Роман Волошин был со стороны брата единственным и основным свидетелем его действий в тот день.

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что подозреваемый в убийстве Романа Волошина задержан.

- Им оказался 22-летний житель города Тулы. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства. По словам задержанного, он поссорился с потерпевшим и произвел не менее 8 выстрелов в область туловища и головы, - сообщили Myslo в СУ СКР по региону.

В ходе расследования уголовного дела следствием отрабатывалась версия о совершении убийства фигурантами уголовного дела, возбужденного по имевшим место в ноябре 2019 года событиям, которое в настоящее время рассматривается судом присяжных заседателей в отношении брата погибшего. На текущей стадии расследования указанная версия не нашла своего подтверждения.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:54 0
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