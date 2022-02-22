новости
новости
Регистрация
Убийца главного свидетеля по делу «Бойни в Алексине» получил 13 лет строгого режима

Убийца главного свидетеля по делу «Бойни в Алексине» получил 13 лет строгого режима

Василий Косиор признан виновным в убийстве. Он должен выплатить матери погибшего миллион рублей.

Вынесен приговор по громкому делу об убийстве 24-летнего алексинца Романа Волошина. На скамье подсудимых — 23-летний житель Тульской области Василий Косиор. Мужчина воспользовался правом не свидетельствовать против себя, поэтому в качестве мотива убийства в материалах следствия указано: «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».
 
Из материалов уголовного дела следует, что 11 ноября 2020 года Косиор ездил в Узловую, чтобы специально для убийства купить у местного жителя темно-синюю «десятку». Где и когда Косиор приобрел оружие — неизвестно.
 
По версии следствия, вечером 19 ноября 2020 года Василий Косиор приехал на купленной «десятке» к дому Волошина. Увидев автомобиль Волошина, Косиор подошел к нему и выстрелил в Романа не менее 8 раз, после чего скрылся с места преступления. Пули попали в голову, грудь и живот — у жертвы не было шансов выжить.
 
Погибший — брат обвиняемого Станислава Волошина и ценный свидетель по громкому делу об «алексинской бойне». Подробности в нашем специальном сюжете «Бойня в Алексине».
Основываясь на доказательствах, собранных Следственным комитетом по Тульской области и представленных прокуратурой, суд назначил Василию Косиору 13 лет строгого режима. Также Косиор обязан выплатить матери погибшего миллион рублей.
Сюжет: Бойня в Алексине
Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли
Дежурная часть
Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли
19 января, в 11:36, 6 4406 4
Бойня в Алексине: суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве брата обвиняемого
Дежурная часть
Бойня в Алексине: суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве брата обвиняемого
6 декабря, в 14:52, 5 4612 3
Бойня в Алексине: рассмотрение дела приостановлено с формулировкой «подсудимый скрылся»
Дежурная часть
Бойня в Алексине: рассмотрение дела приостановлено с формулировкой «подсудимый скрылся»
11 августа 2021, в 14:15, 25 5096 -3
Бойня в Алексине: в Тульской области без вести пропал обвиняемый по громкому уголовному делу
Дежурная часть
Бойня в Алексине: в Тульской области без вести пропал обвиняемый по громкому уголовному делу
5 августа 2021, в 11:08, 57 13079 8
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
бойня в алексинеВолошин
Место
Алексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поручил развернуть пункт временного размещения для граждан ДНР и ЛНР, которые самостоятельно едут в Тулу
Алексей Дюмин поручил развернуть пункт временного размещения для граждан ДНР и ЛНР, которые самостоятельно едут в Тулу
За каждый выявленный случай онкологии тульским врачам будут платить по 3000 рублей
За каждый выявленный случай онкологии тульским врачам будут платить по 3000 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.