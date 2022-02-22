Убийца главного свидетеля по делу «Бойни в Алексине» получил 13 лет строгого режима

Вынесен приговор по громкому делу об убийстве 24-летнего алексинца Романа Волошина. На скамье подсудимых — 23-летний житель Тульской области Василий Косиор. Мужчина воспользовался правом не свидетельствовать против себя, поэтому в качестве мотива убийства в материалах следствия указано: «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Из материалов уголовного дела следует, что 11 ноября 2020 года Косиор ездил в Узловую, чтобы специально для убийства купить у местного жителя темно-синюю «десятку». Где и когда Косиор приобрел оружие — неизвестно.

По версии следствия, вечером 19 ноября 2020 года Василий Косиор приехал на купленной «десятке» к дому Волошина. Увидев автомобиль Волошина, Косиор подошел к нему и выстрелил в Романа не менее 8 раз, после чего скрылся с места преступления. Пули попали в голову, грудь и живот — у жертвы не было шансов выжить.

Погибший — брат обвиняемого Станислава Волошина и ценный свидетель по громкому делу об «алексинской бойне». Подробности в нашем специальном сюжете «Бойня в Алексине»

Основываясь на доказательствах, собранных Следственным комитетом по Тульской области и представленных прокуратурой, суд назначил Василию Косиору 13 лет строгого режима. Также Косиор обязан выплатить матери погибшего миллион рублей.