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В Тульской области осудили бывшего полицейского, выбивавшего показания из задержанного

В Тульской области осудили бывшего полицейского, выбивавшего показания из задержанного

Мужчина на протяжении 18 часов удерживал потерпевшего в кабинете и избивал его.

Богородицкая межрайонная прокуратура Тульской области поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения полиции, который признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В суде установлено, что 30-летний мужчина в апреле прошлого года на протяжении 18 часов незаконно удерживал в своем рабочем кабинете жителя пос. Куркино, доставленного в отдел для проверки на причастность к совершенному преступлению. Требуя признательных показаний, полицейский избивал его.

Суд приговорил бывшего силовика к четырем годам колонии общего режима с двухлетним лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и распорядительных полномочий.

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Тульская область

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