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Застрелили в автомобиле: в Алексине убит брат обвиняемого по громкому уголовному делу
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Застрелили в автомобиле: в Алексине убит брат обвиняемого по громкому уголовному делу

Тело Романа Волошина нашли на парковке возле дома.

Накануне в Алексине на парковке возле дома в автомобиле обнаружили труп 24-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– На место происшествия незамедлительно выехали руководитель следственного управления, руководитель и следователи следственного отдела по городу Алексину, сотрудники отдела криминалистики, — сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Как стало известно Myslo, застреленный молодой человек — младший брат Станислава Волошина, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство годичной давности в Алексине. Напомним, сейчас то уголовное дело находится в суде. На скамье подсудимых Станислав Волошин, а Роман Волошин был со стороны брата единственным и основным свидетелем его действий в тот день.

Убийца Романа Волошина пока не найден. Связано ли это убийство с событиями ноября 2019 года — предстоит установить следователям.

«В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Подробности бойни в Алексине читайте в нашей статье здесь.

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Автор: Сергей Стариков
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