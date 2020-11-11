Бойня в Алексине: судьбу стрелка решат присяжные заседатели

Фото автора, ГУ МЧС России по ТО и «ВКонтакте».

Драка в кафе

Алексинский городской суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела. На скамье подсудимых 29-летний Станислав Волошин, который на момент совершения вменяемого ему преступления проходил стажировку в местном ГИБДД. Год назад мужчина застрелил из карабина 31-летнего Михаила Ч. и серьезно ранил 34-летнего Алексея С.

Сразу после происшествия звучало несколько неофициальных версий того, с чего начался конфликт и как развивались события перед перестрелкой. Нам наконец-то удалось узнать, о чем на самом деле поведали следствию участники событий.

Все началось в середине октября 2019 года. В местном кафе «Мегаполис» выпивала компания, в которой был брат стрелка – Роман Волошин. Из-за пустяка (якобы кто-то закурил в зале) администратор заведения Александр А. избил друга Романа. Волошин начал выяснять причину конфликта и получил от администратора удар в лицо, после чего дерущихся разняли другие посетители кафе.

Из материалов уголовного дела следует, что на следующий день Романа пригласили на сходку в пиццерию. Там некий вроде бы имеющий отношение к криминальному сообществу мужчина постановил разрешить конфликт в честной драке – один на один. Однако поединок между Романом Волошиным и Александром А. отложили из-за того, что у последнего было повреждено колено.

«Стрелка» со стрельбой

Утром 10 ноября 2019 года Роман и Станислав Волошины приехали на территорию заброшенной автозаправочной станции, которая находится неподалеку от автодороги Железня – Алексин. С противоположной стороны прибыли одиннадцать человек, включая того самого администратора кафе Александра А.



Место происшествия – пустырь, который находится примерно в паре километров

от Алексина. Раньше здесь была автозаправка.

Перед началом поединка место расчистили от крупных предметов. Зрители встали в круг, противники сошлись. Почти сразу Роман Волошин провел проход в ноги (борцовский прием), повалил Александра А. на землю и взял на удушающий. Пытаясь освободиться, Александр А. нанес Волошину удар в пах.

В своих показаниях Станислав Волошин утверждает, что призвал «группу поддержки» не вмешиваться, так как они стали смещаться к дерущимся. Алексей С., у которого из-за пояса торчала рукоять пистолета, ответил, что это не спортзал, «тут другие правила», и предложил идти по известному адресу. После этих слов мужчина якобы начал бить Романа Волошина ногой по голове, намереваясь помешать ему победить. Увидев это, Станислав бросился за карабином, который был в машине.



Станислав – ветеран боевых действий и ранее работал в МЧС.

По словам Станислава Волошина, первые два раза он выстрелил в воздух. Поединок прекратился, братья начали отступать к машине. Кто-то крикнул: «У него холостые! Валим его!» В братьев начали палить из травматических пистолетов и брать их в кольцо. Станиславу в спину попало не менее трех пуль, после чего он развернулся вполоборота и, не снимая ремень карабина с плеча, несколько раз выстрелил в преследователей. Попал в Михаила Ч. и Алексея С., у одного из которых точно был травматический пистолет. Преследование прекратилось, братья добежали до машины и уехали. Тем временем вторая сторона погрузила раненых в машину и отвезла их в больницу. Михаил Ч. скончался в больнице, Алексей С. выжил.



31-летний Михаил Ч. скончался от огнестрельного ранения

в область грудной клетки.

Напал или оборонялся?

Стоит отметить, что после произошедшего Станислав самостоятельно поехал в полицию, а противники направились в гараж обсуждать произошедшее. О чем конкретно говорили мужчины, известно только им.

При этом версия второй стороны выглядит несколько иначе, в том числе серьезно расходится в некоторых деталях. Например, что Станислав Волошин заметил, как его брата ударили в пах, и совершил движение, в котором остальные увидели попытку вмешаться в поединок. Также эти люди утверждают: перед стрельбой брат Волошина призывал его убрать оружие, а Алексей С. пытался всех успокоить и объявлял, что поединок окончен.

Также из показаний следует, что после крика «У него холостые!» Волошин якобы предложил проверить это и в качестве жеста устрашения выстрелил в землю. Алексей С. поднял руки, пошел на Станислава, предлагая успокоиться, и в тот момент он якобы и получил пулю. А падая, успел выстрелить в Станислава Волошина из травмата в ответ.

Интересно, что мужчины утверждают, будто братьев никто не преследовал, но один все же заявил о попытке наступления шеренгой, чтобы показать численное превосходство, испугать Станислава и таким образом заставить его не стрелять.

Следует отметить несколько важных фактов: все ранения от травматических пуль у Станислава именно в спину, у Романа действительно обнаружены на голове синяки. Последнее может свидетельствовать о том, что во время схватки его все-таки били по голове. Впрочем, это могут быть и гематомы от ударов о какие-либо твердые предметы на земле.

Виновен ли Станислав Волошин в умышленном убийстве и попытке убийства, предстоит решить присяжным заседателям.

По официальным данным следствия, в ходе конфликта с группой мужчин обвиняемый выстрелил из карабина в область грудной клетки одному из мужчин. Потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы. Кроме того, обвиняемый произвел выстрел еще в одного мужчину, также находящегося на месте событий.

«При этом свой преступный умысел, направленный на причинение ему смерти, довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду вмешательства лиц, присутствовавших при происшествии, своевременного доставления потерпевшего в медицинское учреждение и надлежащего оказания медицинской помощи. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, однако благодаря кропотливой работе следователя были добыты доказательства его вины», – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

