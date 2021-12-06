Бойня в Алексине: суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве брата обвиняемого

Алексинский межрайонный суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела. На скамье подсудимых — Косиор Василий Юрьевич, которому вменяют незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, Василий Косиор расправился с 24-летним Романом Волошиным.

Мужчину расстреляли 19 ноября 2020 года, во дворе многоквартирного дома.

Роман Волошин — единственный свидетель по другому громкому уголовному делу в отношении его брата Станислава Волошина. В середине октября 2019 года он вступился за Романа и на территории заброшенной автозаправки, застрелил из карабина мужчину и серьезно ранил еще одного.

Все подробности в нашем сюжете.

В декабре 2020 г. в Алексинском городском суде присяжные заседатели вынесли вердикт, что Станислав Волошин невиновен. Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор, после чего уголовное дело направили на рассмотрение в Центральный районный суд. В ходе рассмотрения дела, в августе этого года, Станислав Волошин пропал без вести.

По информации нашего источника, на берегу одного из местных водоемов были обнаружены автомобиль и одежда пропавшего. Там же найден специальный браслет для отслеживания местоположения обвиняемых, подсудимых и осужденных, в отношении которых действуют меры по ограничению перемещений. Ремешок браслета был разрезан либо перекушен.

В настоящее время по факту исчезновения Волошина возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На данный момент мужчину не нашли ни живым, ни мертвым.