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В Туле девочку убило футбольными воротами: завтра состоится новое слушание по делу

В Туле девочку убило футбольными воротами: завтра состоится новое слушание по делу

Почти месяц оно было приостановлено – один из обвиняемых тяжело болел.

Завтра, 19 января, в Ленинском районном суде продолжится рассмотрение уголовного дела о смерти 10-летней девочки. Напомним, трагедия в поселке Рассвет произошла 18 июля 2019 года – на ребенка упали футбольные ворота. Девочка с различными травмами была доставлена в Москву, где через несколько дней скончалась.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). На скамье подсудимых два человека — глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший зам по благоустройству Сергей Бадакин.

Отметим: почти месяц, с 14 декабря по 11 января, производство по данному делу было приостановлено – в связи с тяжелой болезнью одного из обвиняемых. 

 

Похожий случай произошел в Богородицке. На 6-летнего мальчика рухнул забор, от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В трагедии обвинили главу администрации Богородицкого района Вадима Игонина, ему также вменяли халатность. Но суд его оправдал, установив, что обязанности содержать забор в порядке у администрации не было.

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