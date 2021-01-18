В Тульской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19

После вакцинации пациент получит памятку о том, как вести себя в период формирования иммунитета, и приглашение на 2-й этап вакцинации.

В Тульской области, как и во всей России, с сегодняшнего дня стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Соответствующее поручение на совещании с членами правительства 13 января дал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил некоторое снижение темпов распространения инфекции в стране, но подчеркнул, что это не должно никого успокаивать.

Для массовой вакцинации в Тульскую область поставили более 23 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», а также 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации 500 человек. Согласно утвержденному алгоритму, записаться на вакцинацию можно в течение года, запись открыта с сегодняшнего дня.

по схеме, аналогичной вакцинации от гриппа, в организованных коллективах;

по телефонам единого контактного центра или поликлиник, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19, указав при звонке возраст и профиль деятельности;

через портал госуслуг.

Сейчас в вакцинации задействованы шесть учреждений здравоохранения. К концу января их количество должно увеличиться до 25.