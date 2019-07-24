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Главный тульский следователь о смерти девочки на спортплощадке: «Ворота изношены, и никому не было до этого дела»
На фото погибшая девочка.

Главный тульский следователь о смерти девочки на спортплощадке: «Ворота изношены, и никому не было до этого дела»

«Люди выполнили свою работу плохо, а точнее — не выполнили вообще», – сказал Александр Стариков.

Главный следователь Тульской области Александр Стариков рассказал о ходе расследования трагедии в поселке Рассвет. Напомним, 18 июля на спортплощадке на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. 22 июля ребенок умер в московской больнице, не приходя в сознание.

- По предварительным данным, площадка в свое время была построена по программе одной из компаний, а потом перешла в собственность муниципалитета. Появились люди, которые ответственны за ее эксплуатацию. — На наш взгляд, и эта версия является приоритетной, эти люди выполнили свою работу плохо, а точнее — не выполнили вообще.

Мы провели обыски, выемки документации. Ворота были изношены, и никому не было до этого дела. Губернатор Тульской области поддержал нас в той работе, которую мы проводим, и одобрил самый жесткий подход, — рассказал Александр Юрьевич в интервью «Вестям-Тула».

Отметим, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Расследование также взял на контроль прокурор Тульской области Роман Прасков.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 0
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