Он отметил, что сила нашей страны всегда была и остается в ее народе – талантливых, трудолюбивых, мужественных и преданных своему Отечеству гражданах.

В поздравлении губернатора, в частности, говорится:

«Многие страницы нашей славной истории связаны с Тульской областью. Наши земляки прославили страну ратными подвигами, научными открытиями, трудовыми и творческими свершениями, внесли значительный вклад в укрепление ее могущества и авторитета.

Сегодня туляки продолжают достойно трудиться на благо региона и всего Отечества, добиваются успехов в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре и спорте, с честью выполняют свой воинский долг, защищая национальные интересы России.

Особую значимость этот праздник приобретает в Год единства народов России. Сегодня наша историческая общность только крепнет, а народы России, объединенные общими ценностями, строят сильное, нерушимое государство.

Уверен, что наше единство, ответственность за будущее Родины, уважение к ее традициям, стремление созидать будут и впредь служить надежной опорой для дальнейшего устойчивого развития и процветания державы.

Пусть в каждой семье царят любовь, согласие и благополучие!

Желаю крепкого здоровья и новых достижений на благо Тульской области и России! С Днем России, друзья!»