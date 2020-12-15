Девочку убило футбольными воротами: главу Привокзального округа Тулы обвиняют в халатности

В Ленинском районном суде началось рассмотрение дела о смерти 10-летней девочки. Напомним, трагедия в поселке Рассвет произошла 18 июля 2019 года, на ребенка упали футбольные ворота. Девочка с различными травмами была доставлена в Москву, где через несколько дней скончалась.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). На скамье подсудимых два человека — глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и бывший директор ООО «Аварийно-диспетчерской службы Тулы» Сергей Бадакин.

Отметим, что в данный момент рассмотрение дела приостановлено — один из обвиняемых тяжело болен.

Напомним, подобный случай произошел в Богородицке. На 6-летнего мальчика рухнул забор, от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В трагедии обвинили главу администрации Богородицкого района Вадима Игонина, ему также вменяли халатность. Но суд его оправдал, установив, что обязанности содержать забор в порядке у администрации не было.