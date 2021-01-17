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18 января в Туле морозно и без осадков

18 января в Туле морозно и без осадков

Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

18 января в Тульской области будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков (не более 1 мм за сутки).

Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Температура по области -20...-15°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 07:34 +1
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