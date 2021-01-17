18 января в Туле морозно и без осадков
Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
18 января в Тульской области будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков (не более 1 мм за сутки).
Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
Температура по области -20...-15°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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