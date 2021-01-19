В Туле девочку убило футбольными воротами: начался суд над главой Привокзального округа

19 января в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делу о гибели девочки на спортивной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемые — глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.

Отметим, данное заседание по распоряжению председателя Ленинского районного суда прошло в закрытом режиме — из-за «текущей эпидемиологической обстановки». Журналистов в зал не пустили.

Уже после заседания Myslo удалось поговорить с мамой погибшей девочки, 37-летней Мариной Некрасовой.

Марина Некрасова – Сегодня состоялось первое заседание по нашему делу. Начать рассмотрение должны были еще в декабре, но производство по делу приостановили — оба обвиняемых сдали положительные тесты на коронавирус. В ходе сегодняшнего заседания прокурор зачитал обвинение, а нас, потерпевших, опросили.

Напомним, 10-летняя дочь Марины занималась футболом. 18 июля 2019 года она отправилась погонять мяч на спортплощадку вместе с другом. На девочку упали футбольные ворота, она получила тяжелые травмы и была доставлена в московскую больницу, где вскоре скончалась.

– Я хочу, чтобы виновные в смерти моей девочки понесли самое строгое наказание. Если по статье «Халатность» положено пять лет лишения свободы, то пусть их и назначат, — продолжает Марина. — Обвиняемые говорят, что всё понимают, но они не виноваты. Ни на кого вину не перекладывают. Просто отвечают, что не виноваты, и всё.

Глава Привокзального округа отказался беседовать с корреспондентом Myslo до окончания процесса. Следующее заседание по данному делу состоится 25 января.