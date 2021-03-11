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Смертельная халатность: глава Привокзального округа получил условный срок

Смертельная халатность: глава Привокзального округа получил условный срок

Евгений Пятисоцков и его экс-зам по благоустройству Сергей Бадакин сегодня выслушали приговор суда.

Сегодня, 11 марта, в Ленинском районном суде был оглашен приговор по делу о гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемых двое: глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.

Напомним, 10-летняя потерпевшая занималась футболом. 18 июля 2019 года она отправилась погонять мяч на спортплощадку вместе с другом. На девочку упали футбольные ворота, она получила тяжелые травмы и была доставлена в московскую больницу, где вскоре скончалась.

В ходе процесса мама погибшего ребенка, Марина, просила для виновных самого сурового наказания:

– Я хочу, чтобы виновные в смерти моей девочки понесли самое строгое наказание. Если по статье «Халатность» положено пять лет лишения свободы, то пусть их и назначат.

Отметим, что прокурор требовал для Пятисоцкова четырех лет колонии-поселения. 

Решением суда обвиняемым назначено следующее наказание:

Евгений Пятисоцков – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года;

Сергей Бадакин – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Мама погибшей девочки, 37-летняя Марина Некрасова, прокомментировала Myslo решение суда:

– На самом деле то, что их осудили, – это уже нормально. Понимаете, у них тоже есть дети, я всё это прекрасно понимаю. Даже если их приговорили к лишению свободы, моего ребенка это не вернет. Впрочем, дальнейшие наши действия я еще обсужу с адвокатом.

 

 

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Автор: Артем Жильцов
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сегодня, в 15:01 0
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