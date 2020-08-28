Оправдан: главу администрации Богородицкого района не признали виновным в гибели ребенка

Фото Юлии Александровой и СК РФ по Тульской области.

Киреевский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о гибели ребенка. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, которого обвиняли в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), оправдан.

Суд установил, что земля, на которой находился полуразрушенный забор, ранее принадлежал местному СПК. В 2008 году предприятие обанкротилось, землю купило ООО. На кадастровый учет участок вместе с забором поставили случайно. И как только в администрации получили информацию об этом, объект с учета сняли. Соответственно, обязанности содержать забор в порядке у администрации Богородицкого района не было.

Суд не нашел оснований для признания Вадима Игонина виновным по статье о халатности и оправдал его. За чиновником остается право на реабилитацию.

После заседания Вадим Игонин сказал, что очень рад такому решению, а его адвокат добавила, что вера в справедливое правосудие восторжествовала.

Тем не менее родители погибшего ребенка намерены обжаловать это решение в вышестоящем суде.

Напомним, трагедия случилась 17 мая 2018 года в Богородицке у новостроек на ул. Защитной.

В тот день 6-летний мальчик вместе с друзьями гулял недалеко от многоквартирного дома и собирал майских жуков. Мальчик вместе со старшим братом стоял рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило, плита упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, обвинение в халатности, которая стала причиной трагедии, предъявили главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Игонин знал о том, что на территории муниципального образования вблизи жилых домов есть бесхозный старый железобетонный забор. Объект создавал реальную опасность для жизни и здоровья граждан и находился в свободном доступе посторонних лиц. Глава администрации Богородицкого района не принял мер к обеспечению безопасности лиц, находящихся на территории муниципального образования, не ограничив доступ к железобетонному забору, а также иных мер к устранению угрозы безопасности людей, что привело к гибели ребенка.

Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу. Специалисты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограниченно работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам. Кроме этого было установлено, что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году участок перешел в государственную собственность до разграничения.

Кстати, забор был снят с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» именно 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.

Вадим Игонин с самого начала не признавал своей вины в случившемся.

Представитель прокуратуры просил суд назначить Вадиму Игонину 4 года колонии-поселения, а также дополнительное наказание в виде запрета подсудимому занимать определенные должности сроком на 3 года.