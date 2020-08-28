новости
новости
Регистрация
Оправдан: главу администрации Богородицкого района не признали виновным в гибели ребенка
Фото Юлии Александровой и СК РФ по Тульской области.

Оправдан: главу администрации Богородицкого района не признали виновным в гибели ребенка

Родители погибшего под рухнувшим забором мальчика намерены обжаловать решение суда.

Киреевский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о гибели ребенка. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, которого обвиняли в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), оправдан. 

Суд установил, что земля, на которой находился полуразрушенный забор, ранее принадлежал местному СПК. В 2008 году предприятие обанкротилось, землю купило ООО. На кадастровый учет участок вместе с забором поставили случайно. И как только в администрации получили информацию об этом, объект с учета сняли. Соответственно, обязанности содержать забор в порядке у администрации Богородицкого района не было. 

Суд не нашел оснований для признания Вадима Игонина виновным по статье о халатности и оправдал его. За чиновником остается право на реабилитацию.  

После заседания Вадим Игонин сказал, что очень рад такому решению, а его адвокат добавила, что вера в справедливое правосудие восторжествовала.

Тем не менее родители погибшего ребенка намерены обжаловать это решение в вышестоящем суде.

 

Напомним, трагедия случилась 17 мая 2018 года в Богородицке у новостроек на ул. Защитной.

В тот день 6-летний мальчик вместе с друзьями гулял недалеко от многоквартирного дома и собирал майских жуков. Мальчик вместе со старшим братом стоял рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило, плита упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, обвинение в халатности, которая стала причиной трагедии, предъявили главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Игонин знал о том, что на территории муниципального образования вблизи жилых домов есть бесхозный старый железобетонный забор. Объект создавал реальную опасность для жизни и здоровья граждан и находился в свободном доступе посторонних лиц. Глава администрации Богородицкого района не принял мер к обеспечению безопасности лиц, находящихся на территории муниципального образования, не ограничив доступ к железобетонному забору, а также иных мер к устранению угрозы безопасности людей, что привело к гибели ребенка.

Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу. Специалисты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограниченно работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам.  Кроме этого было установлено, что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году участок перешел в государственную собственность до разграничения.

Кстати, забор был снят с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» именно 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии. 

Вадим Игонин с самого начала не признавал своей вины в случившемся.

Представитель прокуратуры просил суд назначить Вадиму Игонину 4 года колонии-поселения, а также дополнительное наказание в виде запрета подсудимому занимать определенные должности сроком на 3 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 16:27 +1
Другие статьи по темам
Люди
Вадим Игонин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Компания «Полипласт Новомосковск» провела благотворительную акцию «Прощайте, каникулы»
Компания «Полипласт Новомосковск» провела благотворительную акцию «Прощайте, каникулы»
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.