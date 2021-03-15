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Глава Привокзального округа: «О моем увольнении речи не идет»

Глава Привокзального округа: «О моем увольнении речи не идет»

Евгений Пятисоцков прокомментировал для Myslo слухи о своем уходе.

Сегодня, 15 марта, тульские СМИ запустили информацию о возможном увольнении Евгения Пятисоцкова с поста главы Привокзального округа. Журналисты писали, что увольнение связано с недавно вынесенным приговором по делу о гибели ребенка в поселке Рассвет.

Myslo связался с чиновником, который прокомментировал публикации в СМИ:

– Я могу заявить вам, что речи о моем увольнении не идет. Пока не могу сказать, буду ли подавать апелляцию, — у меня нет на руках приговора. Получим его и уже тогда обсудим дальнейшие шаги.

Напомним, 11 марта в Ленинском районном суде был оглашен приговор по делу о гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемых двое: глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.

Решением суда обвиняемым назначено следующее наказание:

Евгений Пятисоцков — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года;

Сергей Бадакин — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Отметим, по нашей информации, родители погибшей девочки не планируют обжаловать решение суда.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:07 −4
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