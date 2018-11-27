ЧП на Шатском водохранилище: очевидец рассказал страшные подробности трагедии

Материал предоставлен ИА «Новомосковск сегодня».

25 ноября на водохранилище под Новомосковском утонули два человека. Один из них – гендиректор автомобильного холдинга «КорсГрупп» Игорь Спектор.

Очевидец страшной трагедии на Шатском водохранилище, стоившей двух человеческих жизней, рассказал о причинах гибели людей. Подробности в материале наших коллег ИА «Новомосковск сегодня».

Алексей Овинников — житель Новомосковска. В воскресенье 25 ноября он отправился ловить рыбу на Шатское водохранилище в районе деревни Богдановка. Прибыв на место около десяти утра, Алексей разложил удочки и приготовился к рыбалке. Рядом с ним уже рыбачил местный паренек.

Неожиданно метрах в двухстах от рыбаков по льду водохранилища проскользил человек на парашюте. Внезапно под парашютистом начал ломаться лед, и человек на большой скорости стал уходить под воду, на ходу разламывая перед собой льдины. Мужчины переглянулись и побежали вслед за падающим парашютистом.

По дороге Алексей тоже провалился под воду, но сумел выскочить из полыньи и добежать до потерпевшего. Он лег на живот, пытаясь подползти к нему и протягивая палку, чтобы за нее можно было ухватиться. Внезапно справа показался второй человек — на лыжах. Видимо, он тоже видел падение и поспешил на помощь.

Однако лед не выдержал его веса, и второй мужчина так же провалился под воду в 10-15 метрах от первого. Тогда Алексей послал мальчишку в деревню — за помощью и за веревкой. Однако все попытки помочь попавшим в беду были напрасны. Принесенные веревки не доставали, несчастные не могли за них ухватиться, а все попытки подойти ближе к промоине могли окончиться трагически. На шум и крики сбежались местные жители. Выстроившись цепочкой и взявшись за руки, они пытались дотянуться до утопающих, но всё было тщетно.

Между тем многие свидетели этой страшной картины оставались абсолютно равнодушны к происходящему.

Никак не отреагировали на крики о помощи сидевшие неподалеку рыбаки, а также люди из экипажа лодки, несколько раз проезжавшей вдоль терпящих бедствие.

По словам Алексея, первым замерз «лыжник», вторым — «парашютист». Мужчина около двух часов оставался в ледяной воде, ожидая помощи. Скорая помощь приехала около 13 часов, однако медики не ступили на лед, ограничившись наблюдением со стороны и согреванием переохлажденных людей.

В начале второго наконец-то приехали долгожданные спасатели. По словам очевидцев, они предприняли попытку добраться до полыньи, но, увидев, что оба мужчины к этому времени уже погибли, развернулись и уехали.

Напомним, один из погибших – генеральный директор автомобильного холдинга «КорсГрупп» Игорь Спектор. Myslo писал об этом здесь.