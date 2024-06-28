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Туляки о парковке на площади Ленина: «Прямо как в анекдоте про крестик и трусы!»
Фото: vk.com/freetularu

Туляки о парковке на площади Ленина: «Прямо как в анекдоте про крестик и трусы!»

Парковочное пространство превратилось в «конфликтную точку» между водителями и пешеходами.

Активисты группы «Свободная Тула» обратили внимание на неоднозначную ситуацию с парковкой на главной площади города. Водители заезжают туда с ул. Советской и выезжают обратно прямо по оживлённому тротуару:

«Въезд с Советской сделали под углом  видимо чтобы авто могло на большей скорости залетать на парковку. При этом выезд на Советскую запретили знаком, но не все на него смотрят. Период заботы о пешеходах в Туле закончился?»

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Прямой выезд с парковки запрещён: там стоят бетонные сферы и «кирпич». При этом менее, чем в 20 метрах стоит знак «Уступи дорогу» и стрелка, разрешающая движение только направо. В комментариях туляки скептически оценили такой тандем:

«С парковки выезжать на Советскую можно, а с парковки на площади - нельзя! При этом заезжать на парковку на площади с Советской можно... Тут прям анекдот про крестик и трусы вспоминается сразу! Ничего не изменилось, только народ запутали...»

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