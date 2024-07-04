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Фестиваль «Толстой», день рождения Белоусовского парка и книжная гаражка: выходные в Туле
Доп. авторы: Журавлёва Софья, Мандрикова Жанна

Фестиваль «Толстой», день рождения Белоусовского парка и книжная гаражка: выходные в Туле

А еще Семейный пикник в Платоновском парке, фестиваль уличных культур и вернисаж выставки «Сутки» — в нашем обзоре выходных.

Театральный фестиваль «Толстой»

Когда: 5-7 июля, пятница-воскресенье, 10.15.
Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».
 

Театральный фестиваль «Толстой»

С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет VIII Театральный фестиваль «Толстой».

Три дня, 13 площадок, более 100 мероприятий и центральное событие фестиваля — спектакль Александринского театра «Воскресение» по мотивам одноименного романа Л. Н. Толстого в постановке Никиты Кобелева. 
Полная программа по ссылке.

 

Книжная гаражка МИФ

Когда: 6-7 июля, суббота-воскресенье, 11.00.

Где: Ликёрка Лофт.

Книжная гаражка МИФ

6 и 7 июля в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ. 

Приходите знакомиться с новинками издательства и выбирать чтение на лето — МИФ приготовит сотни разных книг. 

 

Семейный пикник в Платоновском парке

Когда: 6 июля, суббота, 15.00.

Где: Платоновский парк.

Семейный пикник в Платоновском парке

6 июля в Платоновском парке пройдет Семейный пикник.

Гостей мероприятия ждут анимационные программы, выступление цирковых, хореографических и вокальных коллективов, фотозона, мастер-классы для всех членов семьи, спортивные игры. Завершением мероприятия станет выступление группы «Братья Грим».

 
 

Фестиваль уличных культур

Когда: 6 июля, суббота, 17.00.
Где: Казанская набережная.
 

Фестиваль уличных культур

6 июля на Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур

 

Сутки

Когда: 5 июля, пятница, 16.00.

Где: Центр семейной истории.

Сутки

5 июля в Центре семейной истории пройдёт вернисаж выставки «Сутки».

«Сутки» – текстоцентричная выставка фотографий о городе, человеке и человеческих отношениях. Это 10 снимков Тулы такой, какой её может увидеть человек после долгого отсутствия.

 

День рождения Белоусовского парка

Когда: 7 июля, воскресенье, 10.00.
Где: Белоусовский парк.
 

День рождения Белоусовского парка

7 июля состоится праздник в честь 131-летия Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Гостей ждёт яркая концертная программа.

 

Ромашковый хоровод

Когда: 7 июля, воскресенье, 10.00.
Где: Казанская набережная.
 

Ромашковый хоровод

7 июля на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности

 

Кубок Тульской области по выездке

Когда: 6-7 июля, суббота-воскресенье, 10.00.
Где: Конноспортивный комплекс «Грумант».
 

Кубок Тульской области по выездке

6-7 июля в конноспортивном комплексе «Грумант» пройдёт Кубок Тульской области по выездке.

 

Terra Melodia

Когда: 6-7 июля, суббота-воскресенье, 11.00.
Где: Деревня Бунырёво.
 

Terra Melodia

6 и 7 июля на территории Арт-кэмпа «Дикая мята» в Бунырево пройдет фестиваль национальных культур Terra Melodia.

 
 

Кондуки Спорт Фест 2024

Когда: 5-7 июля, пятница-воскресенье, 21.30.
Где: Кондуки.
 

Кондуки Спорт Фест 2024

С 5 по 7 июля в Романцевских горах состоится спортивный фестиваль «Кондуки Спорт Фест 2024».

 

Утиная территория

Когда: 5-7 июля, пятница-воскресенье, 17.00.
Где: Ясногорский район, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово».
 

Утиная территория

С 5 по 7 июля в Ясногорском районе, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово» пройдет фестиваль «Утиные истории». 

а что в кино?

Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда все делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту - поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
 

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Автор:
вчера, в 23:06 0
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