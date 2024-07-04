Фестиваль «Толстой», день рождения Белоусовского парка и книжная гаражка: выходные в Туле

Театральный фестиваль «Толстой»
Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».
С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет VIII Театральный фестиваль «Толстой».
Три дня, 13 площадок, более 100 мероприятий и центральное событие фестиваля — спектакль Александринского театра «Воскресение» по мотивам одноименного романа Л. Н. Толстого в постановке Никиты Кобелева.
Полная программа по ссылке.
Книжная гаражка МИФ
Где: Ликёрка Лофт.
6 и 7 июля в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ.
Приходите знакомиться с новинками издательства и выбирать чтение на лето — МИФ приготовит сотни разных книг.
Семейный пикник в Платоновском парке
Где: Платоновский парк.
6 июля в Платоновском парке пройдет Семейный пикник.
Гостей мероприятия ждут анимационные программы, выступление цирковых, хореографических и вокальных коллективов, фотозона, мастер-классы для всех членов семьи, спортивные игры. Завершением мероприятия станет выступление группы «Братья Грим».
Фестиваль уличных культур
Где: Казанская набережная.
6 июля на Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур.
Сутки
Где: Центр семейной истории.
5 июля в Центре семейной истории пройдёт вернисаж выставки «Сутки».
«Сутки» – текстоцентричная выставка фотографий о городе, человеке и человеческих отношениях. Это 10 снимков Тулы такой, какой её может увидеть человек после долгого отсутствия.
День рождения Белоусовского парка
Где: Белоусовский парк.
7 июля состоится праздник в честь 131-летия Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Гостей ждёт яркая концертная программа.
Ромашковый хоровод
Где: Казанская набережная.
7 июля на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности
Кубок Тульской области по выездке
Где: Конноспортивный комплекс «Грумант».
6-7 июля в конноспортивном комплексе «Грумант» пройдёт Кубок Тульской области по выездке.
Terra Melodia
Где: Деревня Бунырёво.
6 и 7 июля на территории Арт-кэмпа «Дикая мята» в Бунырево пройдет фестиваль национальных культур Terra Melodia.
Кондуки Спорт Фест 2024
Где: Кондуки.
С 5 по 7 июля в Романцевских горах состоится спортивный фестиваль «Кондуки Спорт Фест 2024».
Утиная территория
Где: Ясногорский район, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово».
С 5 по 7 июля в Ясногорском районе, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово» пройдет фестиваль «Утиные истории».