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Мульт в кино. Выпуск №170. Все лучшее — друзьям

Мульт в кино. Выпуск №170. Все лучшее — друзьям

Премьера:
15.06.2024
 
Режиссер:
Дмитрий Илюшин, Екатерина Полякова, Никита Чернов, Алина Золотарева, Александра Карпунина, Дмитрий Копытин, Энеш Батырова, Вячеслав Марченко
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
41 минута
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться играть в команде, Катя и Эф узнают много интересного про мыло, кошечки и собачки отправятся на поиски древнего кристалла, мама из Чик-Чирикино соберется в отпуск, а робот Мегатонн будет бороться со страхом.

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