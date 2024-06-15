Мульт в кино. Выпуск №170. Все лучшее — друзьям
Премьера:
15.06.2024
Режиссер:
Дмитрий Илюшин, Екатерина Полякова, Никита Чернов, Алина Золотарева, Александра Карпунина, Дмитрий Копытин, Энеш Батырова, Вячеслав Марченко
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
41 минута
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться играть в команде, Катя и Эф узнают много интересного про мыло, кошечки и собачки отправятся на поиски древнего кристалла, мама из Чик-Чирикино соберется в отпуск, а робот Мегатонн будет бороться со страхом.
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