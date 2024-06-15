Мульт в кино. Выпуск №170. Все лучшее — друзьям

Премьера: 15.06.2024

Режиссер: Дмитрий Илюшин, Екатерина Полякова, Никита Чернов, Алина Золотарева, Александра Карпунина, Дмитрий Копытин, Энеш Батырова, Вячеслав Марченко

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 41 минута

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться играть в команде, Катя и Эф узнают много интересного про мыло, кошечки и собачки отправятся на поиски древнего кристалла, мама из Чик-Чирикино соберется в отпуск, а робот Мегатонн будет бороться со страхом.