В Шатском водохранилище утонул гендиректор автомобильного холдинга «КорсГрупп»

Автомобильный холдинг «КорсГрупп» (ранее Группа компаний «Автошина») понёс тяжелую утрату. В минувшее воскресенье, 25 ноября, на 52-м году жизни трагически погиб генеральный директор компании Игорь Аликович Спектор.

– Игорь Аликович занимал активную жизненную позицию, увлекался спортом. В минувшее воскресенье он с другом катался на кайте на Шатском водохранилище, где в результате несчастного случая погиб.

Игорь Спектор стоял у истоков создания автомобильного холдинга «КорсГрупп». Благодаря ему компания прошла путь от небольшой мастерской шиномонтажа до предприятия, которое сейчас уверенно входит в топ-30 крупнейших автомобильных холдингов России.

Игорь Аликович был успешным и талантливым руководителем и замечательным человеком, который мог сплотить вокруг себя людей, вдохновить трудовой коллектив на решение сложных задач. Сотрудники холдинга «КорсГрупп» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уход Игоря Спектора — тяжелая потеря для компании, светлая память о нем всегда будет жить в сердцах его коллег, – сообщили в компании.

В настоящее время в автомобильном холдинге «КорсГрупп» решается вопрос о назначении генерального директора. Об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее Myslo писал, что 25 ноября на Шатском водохранилище около деревни Богдановка во время занятий по айскайтингу провалились под лед и утонули два кайтера.