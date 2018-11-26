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В Шатском водохранилище утонул гендиректор автомобильного холдинга «КорсГрупп»

В Шатском водохранилище утонул гендиректор автомобильного холдинга «КорсГрупп»

Об этом сообщила пресс-служба холдинга «КорсГрупп» (ранее группа компаний «Автошина»).

Автомобильный холдинг «КорсГрупп» (ранее Группа компаний «Автошина») понёс тяжелую утрату. В минувшее воскресенье, 25 ноября, на 52-м году жизни трагически погиб генеральный директор компании Игорь Аликович Спектор.

– Игорь Аликович занимал активную жизненную позицию, увлекался спортом. В минувшее воскресенье он с другом катался на кайте на Шатском водохранилище, где в результате несчастного случая погиб.

Игорь Спектор стоял у истоков создания автомобильного холдинга «КорсГрупп». Благодаря ему компания прошла путь от небольшой мастерской шиномонтажа до предприятия, которое сейчас уверенно входит в топ-30 крупнейших автомобильных холдингов России.

Игорь Аликович был успешным и талантливым руководителем и замечательным человеком, который мог сплотить вокруг себя людей, вдохновить трудовой коллектив на решение сложных задач. Сотрудники холдинга «КорсГрупп» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уход Игоря Спектора — тяжелая потеря для компании, светлая память о нем всегда будет жить в сердцах его коллег, – сообщили в компании.

В настоящее время в автомобильном холдинге «КорсГрупп» решается вопрос о назначении генерального директора. Об этом будет сообщено дополнительно.

 

Ранее Myslo писал, что 25 ноября на Шатском водохранилище около деревни Богдановка во время занятий по айскайтингу провалились под лед и утонули два кайтера.

По предварительной информации, один из мужчин катался на поверхности льда на лыжах, второй — на коньках с парашютом. Один из экстремалов попал в промоину и начал тонуть, второй бросился ему на помощь, но тоже провалился под лед.

 

Автор: Юлия Королева , сегодня, в 13:48
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Игорь Аликович Спектор
Место
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