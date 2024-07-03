«Со скейтом ты в каждом городе свой»: три истории людей, связавших жизнь с доской

Фото Екатерины Беловой.

Дети, подростки и взрослые солидные дяди в скейт-парке творят такое, что дух захватывает! Каждый из них уверяет: доска — лучший психолог и мотиватор.

В «Октаве» прошел скейт-контест (так называются соревнования в скейтбординге. — Прим. авт.) BERI ZARYAD SKATE FEST. Здесь собрались спортсмены из нескольких городов — Тулы, Щекино, Калуги и Серпухова.

Самому младшему — девять лет, самому старшему — больше 40. Но кажется, возраст здесь не играет роли, новички показывают трюки не менее круто, чем скейтеры с опытом. Мы поговорили с представителями разных поколений и узнали, за что они любят скейтбординг.

Слава Широков, Тула, 15 лет:

— Я занимаюсь скейтбордингом около четырех лет. Видел, как мальчишки катаются на улице, и в 11 лет у меня появился первый скейт. Учился всему сам во дворе, а когда построили скейт-парк, стал приходить сюда.

Я не буду скрывать: первые шаги в скейтбординге дались мне сложно. Первый свой олли (скейт-трюк, в котором скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без использования рук. — Прим. авт.) я учился делать два месяца — никак не получалось.

А сейчас я уже поставил на доску своего друга. Стараюсь постоянно развиваться: участвую в соревнованиях, недавно занял первое место в Новомосковске.

Сейчас летом удается почти каждый день вставать на доску, это счастье. Круто, когда получается приехать в скейт-парк, но если нет, можно и во дворе. Это лучше, чем ничего.

Вообще, это, конечно, опасный спорт. Я даже руку ломал. Но я люблю скейтбординг, поэтому родители меня поддерживают.

Марк Вержбицкий, Калуга, 35 лет:

— Впервые встал на доску в начале нулевых. Спросить совета было не у кого, интернета не было. Культура только зарождалась, так что всему учились сами. Мы покупали видеокассеты и покадрово смотрели, куда ставить ногу, как передвигаться. Мы пытались высмотреть все тонкости. Ну и естественно, меня это сильно затянуло. Вот уже 20 лет без перерыва я катаюсь на скейте.

Причины для того, чтобы встать на скейт, у меня были забавные. Первая — мне не хватило денег на ролики, они стоили дороже. Вторая — мне нравилась девочка, которая была без ума от скейтеров. Я об этом знал и решил, что все удачно сошлось и это судьба (смеется). Тогда мне было лет 13, так что аргументы были весомые.

Занимаюсь летом в Калуге, а зимой приезжаю в Тулу каждые две недели, потому что у нас в городе нет крытого скейт-парка.

Ну и на соревнования в оружейную столицу заглядываю.

Без скейта я уже не могу. Так я разгружаю голову. Когда встаю на доску, забываю обо всех проблемах. В 35 лет их достаточно, как вы понимаете. Я включаю музыку, качусь — и в этот момент мне больше ничего не нужно. К тому же скейтбординг помогает поддерживать гибкость в теле и дает приятную усталость. После тренировки у меня всегда хороший настрой.

Еще скейтбординг — это суперкрутая тусовка. Ты можешь приехать в любой город с доской, прийти в скейт-парк — и тебя все примут за своего.

Я был в командировке во Владивостоке. У меня была пара свободных дней, я не знал, чем заняться. Купил скейт, пришел в скейт-парк и со всеми познакомился. Вечером ребята уже показывали мне город, мы отлично провели время. И так везде. У меня в соцсетях много скейтеров из разных городов, мы подписываемся друг на друга, следим за успехами, ставим лайки. Это крутая команда!

Александр Песков, Щекино, 18 лет:

— Можно сказать, что увлечение я унаследовал от братьев. Но они занимались скейтбордингом на компьютере, играли в Tony Hawk’s Pro Skater, пробовали кататься и на настоящей доске, но им не очень понравилось.

Я же пошел дальше и примерно в 9 лет понял, что хочу доску. Мой первый скейт мне подарили на Новый год, и первая поездка состоялась по квартире. Мама была в шоке, и мое выступление на линолеуме не оценила (смеется).

Я загорелся скейтбордингом, он оказал на меня большое влияние. Мой музыкальный вкус и жизненные принципы сформировались благодаря хобби. Скейтбординг стал моим стилем жизни.

Я не могу сказать, что это очень опасное увлечение. Пытаюсь найти баланс между трюками и безопасностью, руководствуюсь принципом «семь раз отмерь — один раз отрежь». Родители это видят, переживают, конечно, но поддерживают. Им нравится, что у меня есть любимое дело и друзья.

У нас классная компания. Среди скейтеров всегда есть поддержка и взаимопонимание. Дощечка нас всех сильно сплотила!

А какие увлечения у вас? Рассказывайте в комментариях!