В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два водителя

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 ноября в 12.00 на 12-м километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 57-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Nissan Presage под управлением 44-летнего мужчины.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что оба водителя с различными травмами были госпитализированы.