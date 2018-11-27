новости
новости
Регистрация
В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два водителя
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два водителя

Обстоятельства происшествия выясняются.

6 ноября в 12.00 на 12-м километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 57-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Nissan Presage под управлением 44-летнего мужчины.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что оба водителя с различными травмами были госпитализированы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшиелобовое столкновение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоится показ модной одежды фэшн-дизайнера Светланы Козиновой
В Туле состоится показ модной одежды фэшн-дизайнера Светланы Козиновой
ЧП на Шатском водохранилище: очевидец рассказал страшные подробности трагедии
ЧП на Шатском водохранилище: очевидец рассказал страшные подробности трагедии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.