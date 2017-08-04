Смерть в тульском онкодиспансере: тело Ирины Соповой эксгумируют

Расследование по факту смерти тулячки Ирины Соповой в областном онкологическом диспансере дошло до эксгумации тела.

Как рассказал Myslo Сергей Сопов, принято решение об эксгумации тела его супруги.

Это необходимо для исследования причины смерти, открытия новых фактов и улик по уголовному делу.

Процедура эксгумации морально очень тяжела для членов семьи умершего человека, тем более что при необходимости может быть проведено опознание тела. Всё действие должно сниматься на видео- и фотокамеры – доказательства правильно проведенной эксгумации передаются в нужные органы для точной проверки. Процедура записывается в протокол. После проведения эксгумации тело транспортируется на повторную судмедэкспертизу.

Как мы писали ранее, 22 мая заместитель главврача Тульского онкологического диспансера Игорь Бубликов уволен по инициативе работодателя. Есть версия, что Игорь Бубликов не имел права проводить пациенткам операции гинекологического профиля, так как не имел нужной квалификации.

Напомним, 40-летняя тулячка Ирина Сопова умерла в Тульском областном онкологическом диспансере в январе 2017 года. В больницу Ирина попала с диагнозом рак матки, первая стадия. Операцию проводил хирург диспансера, заместитель главного врача Игорь Бубликов. Несколько дней после операции у Ирины держалась высокая температура, ей была проведена повторная операция, но 28 января Ирина Сопова умерла от тромбоэмболии, вызванной воспалением брюшины (перитонитом).

Муж погибшей, Сергей Сопов, уверен в том, что в смерти его любимой жены виноваты врачи. Следственными органами СУ СК России по Тульской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере взяла на контроль и прокуратура Тульской области.