По факту смерти тулячки в онкодиспансере возбуждено уголовное дело

Расследование находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления по Тульской области.

Следственными органами СУ СК России по Тульской области по результатам проведенной проверки по факту смерти 40-летней женщины в «Тульском областном онкологическом диспансере» возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 9 января 40-летняя женщина поступила в «Тульский областной онкологический диспансер» для проведения операции. После оперативного вмешательства состояние пациентки ухудшилось, начались осложнения. Она была повторно прооперирована, но из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи 28 января скончалась.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями СК России будут приняты все меры по установлению лиц, виновных в смерти женщины. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления по Тульской области.

Напомним, ранее по факту смерти Ирины Соповой в онкодиспансере уже возбуждалось уголовное дело. Правда, речь шла о совсем другой статье, и расследование было прекращено. Как сообщил MySlo главврач тульского онкодиспансера Дмитрий Истомин, оперировавший женщину Игорь Бубликов накануне был уволен из медучреждения по инициативе работодателя.