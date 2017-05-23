Смерть тулячки в онкодиспансере: Хирург, проводивший операцию, уволен

Эту информацию редакции подтвердили и в самом лечебном учреждении.

Дмитрий Анатольевич Истомин, главный врач Тульского областного онкологического диспансера:

Дмитрий Истомин – Мой заместитель по лечебной части Игорь Бубликов действительно вчера был уволен по моей инициативе. Мы расторгли с ним трудовой договор. О какой-то конкретной причине мне бы не хотелось говорить, скажем так, имела место совокупность причин.

Напомним, имя хирурга и заместитель главврача тульского онкодиспансера стало мелькать в СМИ из-за трагедии: в январе 2017 года после операции, которую проводил Игорь Бубликов, в лечебном учреждении умерла пацентка. 40-летняя Ирина Сопова, работница ГУ ТО «Тульские парки» – ее знали и любили в Туле. Именно поэтому дело о ее смерти имело такой резонанс в городе.

У Ирины обнаружили рак шейки матки, после чего пораженный орган удалили. Умерла женщина позже, в больнице, от тромбоэмболии, вызванной воспалением брюшины (перитонитом).



Ирина Сопова.

Убитый горем муж не верит, что Ирина ушла из жизни в результате послеоперационных осложнений. Мужчина убежден — в смерти его любимой женщины виноваты врачи!

По заявлению мужа Ирины правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице, однако прокуратура отменила это решение как незаконное. Работники надзорного ведомства сочли, что доказательств для ведения расследования недостаточно.



Сергей Сопов.

Недавно Сергей Сопов получил ответ от Росздравнадзора по Тульской области. По согласованию с прокуратурой в онкодиспансере была проведена внеплановая выездная проверка.

В ходе проверки были рассмотрены документы об образовании специалистов, оказывавших медицинскую помощь Ирине Соповой, и документация, осмотрено онкогинекологическое отделение.

В ходе проверки в действиях лечащего врача онкологического отделения Игоря Бубликова при лечении Ирины Соповой были выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, оформления медицинской документации, повлиявшие на качество лечения и исход заболевания.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в прокуратуру Тульской области.

Есть версия, что Игорь Бубликов не имел права проводить пациенткам операции гинекологического профиля, так как не имел нужной квалификации. Так это или нет? Насколько это могло отразиться на качестве лечения?

Ответы на эти вопросы даст следственный комитет.

Как стало известно Myslo, сейчас в тульском СК проводят дополнительные следственные действия, собирают документацию, чтобы дело все-таки возбудить. Но пока процессуального решения не принято.