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В Туле еще один ребенок травмировался на батуте
Фото из архива Myslo.

В Туле еще один ребенок травмировался на батуте

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Тульские следователи проводят доследственную проверку по факту получения травмы 10-летним мальчиком на территории Центрального парка на аттракционе «Батутная арена» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). 

По версии следствия, 3 августа во время прыжков на батуте с натянутой сеткой 10-летний мальчик получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома позвоночника.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

Отметим, что это уже второй подобный случай в Туле за несколько месяцев. 1 мая семилетняя девочка получила такую же травму при прыжках на батуте. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Автор: Кристина Вернигорина, 4 августа, в 15:37 +4
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