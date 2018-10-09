Смерть в онкодиспансере: В Туле врачу-онкологу вынесли приговор

Фото Дмитрия Дзюбина.

9 октября в Пролетар­ском районном суде завершился судебный процесс по факту смерти в Тульском областном онкологическом диспансере Ирины Соповой.

Тульского хирурга-онколога Игоря Бубликова, который проводил Ирине Соповой лапароскопическую операцию Вертгейма (удаление рака шейки матки), признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также запрет на 2 года заниматься медицинской деятельностью.

Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Установлено, что 12 января 2017 года Бубликов, являясь лечащим врачом и оперирующим хирургом потерпевшей, провел ей операцию. В ходе проведения хирургических манипуляций он допустил технический дефект в виде повреждения стенки прямой кишки, что повлекло развитие у потерпевшей гнойного тазового перитонита. В послеоперационном периоде обвиняемый не предпринял надлежащих мер к диагностированию осложнений у пациентки.

28 января 2017 года потерпевшая скончалась в указанном медицинском учреждении.



Ирина Сопова.

В ходе предварительного расследования следователи доказали прямую причинно-следственную связь между дефектом оказания медицинской помощи и смертью потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина Бубликова подтверждается в полном объеме.

Муж покойной Ирины Соповой Сергей считает назначенное наказание слишком мягким и будет обжаловать приговор. Об этом он рассказал корреспонденту Myslo.