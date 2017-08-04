В Туле пчелиный рой снова вернулся на детскую площадку
На месте уничтоженного накануне гнезда пчелы начали строить новый «дом»!
Во дворе на улице Демидовской прямо на детской площадке над качелями поселился пчелиный рой. О необычной проблеме Myslo рассказали жители Заречья.
Пчелки обосновались на дереве, выстроив гнездо. Выглядело оно вот так:
Жители говорят: в какие бы официальные городские инстанции они ни обращались за помощью, им везде отказывали.
В Туле нет организации, которая уполномочена и готова ликвидировать осиные и пчелиные гнезда.
Вчера, 3 августа, к жителям все же приехали спасатели. По словам местной жительницы Кристины, «приезжал пчеловод, частник, видимо, чей-то знакомый из МЧС».
Сук, на котором было пчелиное гнездо, спилили, гнездо увезли с собой.
Казалось бы, проблема решена. Но уже на следующий день пчелы вновь вернулись и начали строить новое гнездо.
– Ситуация странная, – рассказал Myslo пчеловод Сергей Кузьмин. – Период роения у пчел уже прошел, они должны прекратить миграцию. Однако бывают случаи, когда пчелиные семьи нарушают законы природы. Видимо, это как раз тот случай. Учитывая, что пчелы начали восстанавливать разрушенное жилище в том же месте, значит, они решили обосноваться здесь на зиму, так сказать, «на постоянную прописку». И «убедить» их освободить двор не получится.
Жителям может помочь только специалист-пчеловод, который сможет собрать пчел и забрать насекомых на зимовку к себе.
Если все оставить так, как есть, с наступлением зимы насекомые погибнут.