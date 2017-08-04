В Туле пчелиный рой снова вернулся на детскую площадку

Во дворе на улице Демидовской прямо на детской площадке над качелями поселился пчелиный рой. О необычной проблеме Myslo рассказали жители Заречья.

Пчелки обосновались на дереве, выстроив гнездо. Выглядело оно вот так:

Жители говорят: в какие бы официальные городские инстанции они ни обращались за помощью, им везде отказывали.

В Туле нет организации, которая уполномочена и готова ликвидировать осиные и пчелиные гнезда.

Вчера, 3 августа, к жителям все же приехали спасатели. По словам местной жительницы Кристины, «приезжал пчеловод, частник, видимо, чей-то знакомый из МЧС».

Сук, на котором было пчелиное гнездо, спилили, гнездо увезли с собой.

Казалось бы, проблема решена. Но уже на следующий день пчелы вновь вернулись и начали строить новое гнездо.

– Ситуация странная, – рассказал Myslo пчеловод Сергей Кузьмин. – Период роения у пчел уже прошел, они должны прекратить миграцию. Однако бывают случаи, когда пчелиные семьи нарушают законы природы. Видимо, это как раз тот случай. Учитывая, что пчелы начали восстанавливать разрушенное жилище в том же месте, значит, они решили обосноваться здесь на зиму, так сказать, «на постоянную прописку». И «убедить» их освободить двор не получится.

Жителям может помочь только специалист-пчеловод, который сможет собрать пчел и забрать насекомых на зимовку к себе.

Если все оставить так, как есть, с наступлением зимы насекомые погибнут.