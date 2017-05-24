Прокуратура взяла на контроль дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере

Как сообщает прокуратура Тульской области, уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки после статьи в газете «Слобода».

В официальном сообщении прокуратуры региона говорится:

«22 мая старшим следователем Зареченского межрайонного следственного отдела по г. Тула СУ СК РФ по Тульской области по факту смерти 40-летней женщины в ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной прокуратурой Пролетарского района г. Тулы по публикации «Кто ответит за смерть моей жены?» в газете «Слобода» от 5.04.2017 г.

В ходе проверки установлено, что в лечебном учреждении медицинским работником, не обладающим подготовкой по профилю в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, медицинская помощь женщине оказана ненадлежащего качества, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья больной, что повлекло её смерть 28 января 2017 года.

В связи с этим материалы проверки прокурором Пролетарского района Тулы 19 мая направлены в следственные органы.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. Ход расследования по уголовному делу взят на контроль прокуратурой области».