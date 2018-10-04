Смерть в тульском онкодиспансере: прокурор попросила для врача 2,8 года ограничения свободы

В Туле завершено судебное следствие по делу смерти тулячки Ирины Соповой в онкологическом диспансере в январе 2017 года.

Государственный обвинитель попросил суд признать хирурга-онколога Игоря Бубликова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года восемь месяцев.

Напомним, что максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

На судебное заседание 3 октября пришли не только муж и брат Ирины Соповой, но и ее мама Галина Анатольевна, в ее руках — портрет дочери.

Расследование и судебное следствие по факту смерти тулячки в онкологическом диспансере длилось больше года. Все свидетели и эксперты по делу допрошены, прения сторон состоялись.

По версии следствия, 9 января 2017 года 40-летняя Ирина Сопова поступила в Тульский областной онкологический диспансер для проведения операции. Во время оперативного вмешательства врач Игорь Бубликов повредил стенку прямой кишки женщины, вследствие чего у нее развился перитонит, приведший к тромбоэмболии легочной артерии. В результате 28 января Ирина Сопова скончалась.

Хирург-онколог Игорь Бубликов не раз пытался убедить суд в том, что экспертизы, сделанные в Санкт-Петербургском «Бюро СМЭ» «незаконны, необъективны, ненаучны». По словам Бубликова, эксперты дали заведомо ложное заключение.

- Они хотят «притянуть за уши» мою причастность к появлению перфорации на кишечнике во время операции. Это презумпция виновности оперирующего хирурга! — говорит врач.

Обвиняемый подал сразу несколько ходатайств об отводе экспертов и повторном проведении экспертизы. Но суд все ходатайства отклонил.

Оглашение приговора состоится 9 октября в Пролетарском районном суде.