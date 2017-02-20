Директор УК об алексинской трагедии: «Обвинение не предъявлено, но я готов»

Фото Алексея Пирязева.

Продолжается следствие по делу о смерти женщины от глыбы льда. Myslo пообщался с руководителем управляющей компании, которая обслуживала злополучный дом.

О трагедии, случившейся 18 февраля, судачит весь Алексин. Здесь еще все напоминает о страшном, нелепом случае. Цветы у дома, где погибла 40-летняя Юлия Губарева, нелепая красная лента, которой перегородили тротуар почему-то только после трагедии, оживленные переписки в соцсетях.

Свидетелей происшедшего было предостаточно. В тот день Юлия шла по своим делам привычным маршрутом. Как говорится, ничто не предвещало. Огромная глыба льда, сорвавшаяся с крыши четырехэтажной «сталинки», не оставила ей шансов выжить. Женщина умерла в реанимации.



Кроме наледи на этом тротуаре теперь еще и лужа – не обойти.

– Это был просто кошмар, — рассказывает очевидица, пожелавшая остаться неизвестной. — Все случилось у меня на глазах. Огромный кусок наледи рухнул прямо на голову женщине. Она упала, все ринулись к ней. Но мы ничем не могли помочь.

Свидетели говорят: глыба упала именно с крыши. Не с балкона, не с козырька салона сотовой связи, а именно с крыши. Управляющая компания надеется на единственный шанс — доказать, что это не так и свидетели врут. Или ошибаются. Ведь если лед сошел с балкона частной квартиры, виновным стал бы ее владелец. А если б с козырька — предприниматель. Но пока все говорит об обратном.

– Если б вы знали, как тут суетились коммунальщики на следующий день после трагедии! — говорят сотрудники салона связи. — Долбили лед на крыше, сбивали сосульки. Грохотало, как на войне. Но почему ж так поздно?!

По факту смерти женщины следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание – до 6 лет колонии. К делу подключилась прокуратура.

Злополучный дом по ул. Мира, 18/11 обслуживает управляющая компания ООО «Наш Дом 1». Еще в январе Алексинская межрайонная прокуратура объявляла ей предостережения: плохо работали.

А 8 февраля за неудовлетворительную работу ООО «Наш Дом 1» было вынесено административное наказание в виде штрафа на юрлицо в размере 100 тысяч рублей.

– Решение еще не вступило в законную силу, — устало говорит директор УК Юрий Суховеев. — Я буду его обжаловать. По факту гибели женщины меня уже допросили. Что сказать? Еще не установлено, откуда сорвался лед. Может, с балкона, может, с козырька магазина. Доказательств нет. Мы лазили после трагедии, делали фото. Вчера да, чистили, но такую наледь, которая не сползает.

– У нас в управлении 120 домов. И больше, чем на этом доме, мы ни на каком не чистили: он в оживленном месте стоит, опасно, — в голосе директора УК почти нет надежды, он все понимает.

– Обвинение никому еще не предъявили, но я готов. Я понимаю, что под следствием могу оказаться и я…

…Под управлением УК «Наш Дом 1» — 120 домов в Алексине. Сама УК на рынке недавно, например, дом 18/11 по ул. Мира они взяли только в октябре 2016 года. До этого были просто подрядчиками, выполняли функции ЖЭУ. Теперь вот управляют.

В последнем, областном декабрьском рейтинге эта УК была в «желтом секторе» (середнячки). Так же о ней отзываются в местной администрации.

– После трагедии работа по мониторингу жилого фонда на предмет нарушений только усилилась, — говорит Елена Рыбина, руководитель управления административно-технического надзора. — Сегодня все УК получили предписания, вчера много сбивали сосулек, особенно в центре.



Елена Рыбина.

Спустя два дня на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал выговор главе администрации Алексина Павлу Федорову:

«Вы бумаги пишете, а проблемы не решаются. Надо было бить во все колокола. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона».



Павел Федоров.

И рекомендовал главе муниципального образования привлечь Федорова к ответственности. А зампредседателя правительства Марине Левиной поручил проработать вопрос по оказанию необходимой помощи семье погибшей.



Юлия Губарева.

У Юлии осталось двое детей. Сыну 14, дочери скоро исполнится 18.

Мальчик пишет на своей страничке в соцсети: «Я не представляю своей жизни без тебя! Я тебя очень люблю, мамочка!» И фото, где они вдвоем с мамой. Молодой, красивой, улыбающейся, счастливой.

Сейчас мальчик находится с отцом (родители были в разводе), старшая девочка – с дедушкой. В администрации говорят: «Мы рассматриваем возможность помощи семье, если потребуется». Говорят, семья хорошо обеспечена, а дети – в надежных руках, родственников много. Но мама! Кто ее заменит?

справка myslo

Что делать, если пострадали

от упавшего с крыши снега или льда?

Юристы говорят:

за очистку крыш многоквартирных домов от снега и наледи отвечают управляющие компании и их подрядчики – ЖЭУ;

если речь идет о больницах или других ведомственных учреждениях, то эти организации сами обязаны своевременно убирать снег и сосульки (чаще всего для этого они тоже нанимают подрядчиков);

если ледяная глыба висит над входом в магазин, то администрация именно этой торговой точки должна следить за чистотой карнизов и крыш;

если дом частный, чистить снег с крыши должен сам владелец.

Как наказать виновных?

Если снег или наледь с крыши повредили авто или, не дай Бог, упали на голову, придется доказать, что ущерб причинен по вине коммунальных служб. Поэтому: