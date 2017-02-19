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Падение сосульки на голову женщине в Алексине: возбуждено уголовное дело

Падение сосульки на голову женщине в Алексине: возбуждено уголовное дело

От полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации.

18 февраля в 12.45 в центре Алексина на 40-летнюю женщину упала наледь, отколовшаяся с крыши пятиэтажного жилого дома. Несчастный случай произошел рядом с ювелирным магазином и сотовым салоном. От полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации. В соцсетях сообщается, что у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

Прокуратура Тульской области проводит проверку соблюдения жилищного законодательства. Дом по улице Мира д.18/11 по договору управления обслуживается ООО «Наш — Дом 1».

В период 25−27 января 2017 Алексинской межрайонная прокуратура проверяла, как управляющие компании, коммерческие организации, бюджетные учреждения и органы местного самоуправления чистят крыши зданий и многоквартирных домов от снега и наледи. В связи с выявленными нарушениями по ряду многоквартирных домов, находящихся в управлении АО «Муниципальная управляющая компания г. Алексина», принимались меры прокурорского реагирования. Нарушения устранены.

Для недопущения аналогичных нарушений руководителям всем управляющих компаний — МКП «Алексинский районный центр коммунального обслуживания», ООО «УК «Квартал», ООО «Наш дом 1» и МУП «Новогуровская управляющая компания» — прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения жилищного законодательства.

По факту смерти женщины следователи возбудили уголовное дело. Статья — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку.

Результаты проверки и ход расследования по уголовному делу прокурор области взял на личный контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +1
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