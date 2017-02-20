В Туле на улице Клюева ледяная глыба упала на машину

Как рассказали редакции Myslo жители, вечером 20 февраля с крыши одного из домов по улице Клюева в Туле сползла большая глыба льда. Слава Богу, алексинская история не повторилась. Обошлось без человеческих жертв: водитель буквально на минуту заскочил домой за документами.

Глыба льда упала прямо на машину. Авто пострадало: оторвано зеркало, изрядно повреждено лобовое стекло. Возможно, есть скрытые повреждения.

Дом обслуживает управляющая компания ООО «Фасад будущего», она часто мелькает в публикациях Myslo.

На место происшествия вызвали полицию. Участковый рассказал, что за сегодня только в Центральном округе Тулы от сошедшего с крыш льда пострадали два автомобиля: на улице Шевченко и в Южном проезде.

Сотрудники МЧС обратились к тулякам с просьбой быть бдительными. Как не попасть в такую скверную историю, читайте в их официальном сообщении здесь.