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В Туле на улице Клюева ледяная глыба упала на машину

В Туле на улице Клюева ледяная глыба упала на машину

Об этом редакции рассказали жители.

Как рассказали редакции Myslo жители, вечером 20 февраля с крыши одного из домов по улице Клюева в Туле сползла большая глыба льда. Слава Богу, алексинская история не повторилась. Обошлось без человеческих жертв: водитель буквально на минуту заскочил домой за документами. 

Глыба льда упала прямо на машину. Авто пострадало: оторвано зеркало, изрядно повреждено лобовое стекло. Возможно, есть скрытые повреждения.

Дом обслуживает управляющая компания ООО «Фасад будущего», она часто мелькает в публикациях Myslo.

На место происшествия вызвали полицию. Участковый рассказал, что за сегодня только в Центральном округе Тулы от сошедшего с крыш льда пострадали два автомобиля: на улице Шевченко и в Южном проезде.

Сотрудники МЧС обратились к тулякам с просьбой быть бдительными. Как не попасть в такую скверную историю, читайте в их официальном сообщении здесь.

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