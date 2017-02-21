Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

Чуркин ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИДа. Официальная причина смерти не разглашается. По информации СМИ, дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Виталия Чуркина.

– Из жизни ушёл настоящий патриот и выдающийся представитель отечественной дипломатии. Он многое сделал для развития международных отношений и укрепления авторитета России в мировом сообществе. Его профессионализм и упорство в отстаивании интересов страны всегда вызывали уважение коллег и единомышленников, — отметил Алексей Дюмин.

Чуркин — выпускник МГИМО. На дипломатической работе с 1974 года. Он был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее он занимал должность посла по особым поручениям МИД России, работал послом в Канаде и Бельгии. С 1992 по 1994 год Чуркин был заместителем главы МИДа.