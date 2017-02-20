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Губернатор объявил выговор главе администрации Алексина

Губернатор объявил выговор главе администрации Алексина

«Вы бумаги пишете, а проблемы не решаются», – сказал он алексинскому чиновнику на оперативном совещании.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявил выговор главе администрации Алексина Павлу Федорову в связи с некачественной уборкой наледи в городе, что привело к гибели местной жительницы, сообщают «Тульские известия».

Напомним, 18 февраля на улице Мира в Алексине упавшая наледь смертельно травмировала 40-летнюю женщину.

«Вы бумаги пишете, а проблемы не решаются. Надо было бить во все колокола», — сказал Дюмин.

«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», — отметил губернатор.

Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной изучить, как можно помочь детям погибшей из бюджетных и внебюджетных источников.

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